Estacionamento rotativo de Jaraguá do Sul terá mudanças de preço e tempo de tolerância
ND Mais|Do R7 02/12/2024 - 17h10 (Atualizado em 02/12/2024 - 17h10 )

Estacionamento rotativo de Jaraguá do Sul

A partir de 1º de janeiro de 2025, o estacionamento rotativo de Jaraguá do Sul passa a funcionar com mudanças tanto no tempo de tolerância quanto no preço da tarifa. As alterações foram anunciadas pela prefeitura.

