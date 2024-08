Estado de Saúde de Juan Izquierdo: Atualização Alarmante O Hospital Albert Einstein divulgou nesta segunda-feira (26) a atualização sobre o estado de saúde do jogador Juan Izquierdo, do... ND Mais|Do R7 27/08/2024 - 22h41 (Atualizado em 27/08/2024 - 22h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Hospital Albert Einstein divulgou nesta segunda-feira (26) a atualização sobre o estado de saúde do jogador Juan Izquierdo, do Nacional do Uruguai. Segundo a nota, o atleta permanece sedado e dependente da ventilação mecânica, com “quadro neurológico crítico”.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Izquierdo tem quadro neurológico crítico e clima é de pessimismo: ‘praticamente irreversível’

• Tarifa zero nos ônibus é promessa de candidatos em Florianópolis, Blumenau e Itajaí

• Moacyr Franco reúne música e humor em show com banda em Joinville