‘Estamos firmes’: Sérgio Sacani fala de foco em projeto fitness e desmente rumores de abandono ‘Estamos firmes’: Sérgio Sacani fala de foco em projeto fitness e desmente rumores de abandono ND Mais|Do R7 08/11/2024 - 19h30 (Atualizado em 08/11/2024 - 19h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sérgio Sacani desmente rumores sobre projeto fitness

Em conversa com o ND Mais, Sérgio Sacani, famoso youtuber e podcaster de ciência, falou sobre seu projeto fitness ao lado do influenciador e educador físico Renato Cariani. Após perder 30 kg nos primeiros 60 dias de treinos e reeducação alimentar, Serjão parou de postar vídeos de seus treinos e deixou os fãs com a pulga atrás da orelha.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em ND Mais:

Gengibre: mocinho ou vilão do intestino? Aprenda receita anti-inflamatória

NDTV lança “Auto+”, novo programa automotivo com Marcello Sant’Anna

Agenda Cultural em Florianópolis: domingo com samba e blues na cidade