ND Mais |Do R7

Estêvão surpreendido com prêmio inusitado no Palmeiras O jovem Estêvão, de apenas 17 anos vem sendo um dos principais destaques do Palmeiras na temporada. Na vitória do Verdão diante do...

‌



A+

A-

O jovem Estêvão, de apenas 17 anos vem sendo um dos principais destaques do Palmeiras na temporada. Na vitória do Verdão diante do Bahia, o jovem foi escolhido como destaque da partida, porém em função do prêmio ser concedido pela casa de apostas patrocinadora do campeonato e de Estêvão ser menor de idade o ganhador foi outro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• ‘Open top bus’ é novidade nas férias de inverno em Balneário Camboriú

• Estêvão recebe ‘Minion’ ao invés de prêmio de melhor jogado por motivo curioso

• Santa Catarina segue como principal exportador de carne suína do Brasil