'Estilo de vida é remédio': conheça 6 pilares da medicina inovadora que pode reverter doenças
ND Mais|Do R7 07/11/2024 - 10h30

Idosa praticando yoga ao ar livre

O VII Congresso Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida começa nesta quinta-feira (7) em Florianópolis, no Hotel Majestic. Até sábado, especialistas vão debater diferentes aspectos da Medicina do Estilo de Vida, que se baseia em seis pilares de hábitos saudáveis como forma de prevenção, tratamento e até reversão de doenças crônicas não-transmissíveis.

