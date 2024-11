Estudante de medicina que atropelou e matou a própria mãe é indiciado por feminicídio Estudante de medicina que atropelou e matou a própria mãe é indiciado por feminicídio ND Mais|Do R7 11/11/2024 - 17h50 (Atualizado em 11/11/2024 - 17h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Estudante de medicina que atropelou e matou a própria mãe

Carlos Eduardo Aquino Cardoso, o estudante de medicina que atropelou e matou a própria mãe, foi indiciado por feminicídio pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. No fim de outubro, ele foi preso em flagrante em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico caso.

Leia Mais em ND Mais:

Bacia de Pelotas pode gerar 15 bilhões de barris e dobrar reservas de petróleo do Brasil

Drible jurídico

VÍDEOS: Motorista embriagado causa acidente, se entrega e entra sozinho em viatura em SC