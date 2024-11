Estudantes de Criciúma arrecadam 1,2 tonelada de alimentos para doação Estudantes de Criciúma arrecadam 1,2 tonelada de alimentos para doação ND Mais|Do R7 19/11/2024 - 10h09 (Atualizado em 19/11/2024 - 10h09 ) twitter

Alimentos arrecadados pelos alunos são encaminhados à Cruz Vermelha.

Alunos do segundo e terceiro ano do Ensino Médio do Colégio Satc, em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, arrecadaram mais de 1,2 tonelada de alimentos. O ato de solidariedade aconteceu em preparação para a XX Gintec (Gincana dos Cursos Técnicos).

