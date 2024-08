Estúdio Móvel do Mídia Market Brilha no Startup Summit 2024 Florianópolis foi sede da 7ª edição do Startup Summit, evento promovido pelo Sebrae, em parceria com a Associação Catarinense de... ND Mais|Do R7 21/08/2024 - 13h51 (Atualizado em 21/08/2024 - 13h51 ) ‌



Florianópolis foi sede da 7ª edição do Startup Summit, evento promovido pelo Sebrae, em parceria com a Associação Catarinense de Tecnologia (Acate), que reuniu mais de 10 mil pessoas e três mil startups para debater o impacto econômico do ecossistema de inovação, com o objetivo de conectar empreendedores e investidores. O hub de mídia e marketing do Grupo ND, o Mídia Market, marcou presença no Startup Summit durante os três dias de evento com um stand que trouxe o estúdio móvel do Mídia Market Podcast.

