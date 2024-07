Estudo revela disparidades na qualidade de vida em cidades de SC

ND Mais |Do R7

Um estudo inédito no Brasil, o Índice de Progresso Social Brasil (IPS), revelou que o município de Luzerna, no Meio-Oeste catarinense, está entre as cidades com melhor desempenho em qualidade de vida do país. Contudo, o levantamento também destacou que alguns municípios catarinenses apresentaram índices não muito satisfatórios.

