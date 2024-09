Estudo revela os dias e horários preferidos para invasões a imóveis Levantamento feito por empresa de alarmes monitorados mostra que Brasil registrou quase 6 mil invasões a imóveis nos primeiros sete... ND Mais|Do R7 01/09/2024 - 10h11 (Atualizado em 01/09/2024 - 10h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

No Brasil, foram registradas 5.968 invasões a imóveis nos primeiros sete meses deste ano. Do total, 23% ocorreram em residências e 77% em estabelecimentos comerciais, segundo levantamento da empresa Verisure, que atua no ramo de alarmes monitorados no Brasil e na Europa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Invasões a imóveis: estudo mostra o dia e o horário preferido dos criminosos

• Maricultores catarinenses produzem 95% dos moluscos no Brasil

• Início de setembro no Sul de SC: clima ameno e chance de chuva leve