Evento de adoção promete diversão e amor pelos pets em Florianópolis Maior evento do gênero da região, o tradicional Super Adocão, volta ao Parque de Coqueiros no próximo sábado (19), das 13h às 18h. ND Mais|Do R7 15/10/2024 - 19h48 (Atualizado em 15/10/2024 - 19h48 )

Maior evento do gênero da região, o tradicional Super Adocão, volta ao Parque de Coqueiros, em Florianópolis, no próximo sábado (19), das 13h às 18h. Promovido pela rede Brasil Atacadista, terá mais de 50 pets, além de atrações para diversão de toda a família, com diversas apresentações, desfiles, bazar, serviços de saúde animal, distribuição de brindes e brincadeiras para as crianças.

