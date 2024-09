Evento do G20 discute a agricultura no Brasil O Mato Grosso irá receber o evento de 10 a 14 de setembro, para debater a agricultura no Brasil. A região foi escolhida devido ao papel... ND Mais|Do R7 09/09/2024 - 09h11 (Atualizado em 09/09/2024 - 09h11 ) ‌



O estado do Mato Grosso irá receber um Grupo de Trabalho de Agricultura do G20, de 10 a 14 de setembro, para debater a agricultura no Brasil. A região foi escolhida devido ao papel na dinâmica econômica do país.

