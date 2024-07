Evento em Florianópolis reúne autoridades e sociedade civil para discutir sustentabilidade As soluções para um mundo mais sustentável existem, porém, dependem da união de esforços da sociedade, das empresas e do Poder Público... ND Mais|Do R7 18/07/2024 - 09h41 (Atualizado em 18/07/2024 - 09h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

As soluções para um mundo mais sustentável existem, porém, dependem da união de esforços da sociedade, das empresas e do Poder Público. Essa foi uma das teses mais repetidas no seminário sobre economia circular, promovido pelo Jornal ND, na quarta-feira (17), para celebrar os 18 anos do periódico.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Com investimento de R$ 14 mi, Hospital Jaraguá inicia obras de reforma e ampliação

• Educação e divisão de atribuições devem ser prioridades para a proteção do meio ambiente

• 80 anos da Acic: Opus Quarteto se apresenta em concerto aberto ao público