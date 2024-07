ND Mais |Do R7

Evento gastronômico agita Joinville com Feijuca do Bolasha A Feijuca do Bolasha será realizada no próximo sábado (6), em Joinville, no Norte do Estado. Com a apoio da NDTV Record, o evento...

Alto contraste

A+

A-

A Feijuca do Bolasha será realizada no próximo sábado (6), em Joinville, no Norte do Estado. Com a apoio da NDTV Record, o evento promete reunir boa música e gastronomia de qualidade, além de ajudar o Hospital Infantil da cidade com doações de alimentos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Feijuca do Bolasha ocorre nesta semana em Joinville com diversas atrações para comunidade

• Homem mata colega de trabalho com golpes de faca em SC

• VÍDEO: Após tentativa de homicídio, suspeito é flagrado correndo pela BR-101 em Itapema



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.