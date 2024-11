Ex-Avaí e Corinthians renova com o Vila Nova aos 40 anos de idade Ex-Avaí e Corinthians renova com o Vila Nova aos 40 anos de idade ND Mais|Do R7 27/11/2024 - 18h49 (Atualizado em 27/11/2024 - 18h59 ) twitter

Ralf, volante do Vila Nova

Capitão do Vila Nova, o volante Ralf renovou com o clube goiano aos 40 anos de idade, estendendo seu vínculo por mais uma temporada. O jogador marcou história no Corinthians e também passou pelo Avaí em 2020.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais!

