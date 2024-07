Ex-BBB Paulo André garante vaga na Olimpíada de Paris

ND Mais |Do R7

Olympic Games - Athletics Wagner Carmo

O ex-BBB Paulo André está com a vaga garantida na Olimpíada de Paris. Ele conquistou a vaga para a disputa dos 100m rasos, a prova mais nobre do atletismo, e deve compor o time do revezamento 4x100m.

