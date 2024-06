Ex-colega de escola preso por matar mulheres a múltiplas facadas em Navegantes

ND Mais |Do R7

Um ex-colega de escola foi preso como principal suspeito da morte das mulheres vítimas de múltiplas facadas em Navegantes, assassinadas na tarde deste sábado (21). Segundo a Polícia Civil, ele teria encontrado com as vítimas poucas horas antes do assassinato.

