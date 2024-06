ND Mais |Do R7

Ex-funcionária de empresa têxtil é indiciada por desvio de R$ 107 mil em Criciúma

Uma ex-funcionária de uma empresa têxtil de Criciúma, no Sul de Santa Catarina, foi indiciada pela Polícia Civil por suspeita de desviar R$ 107.412,00. Conforme as investigações, a mulher atuava no setor de RH (Recursos Humanos).

