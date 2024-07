Ex-jogador de Flamengo e Joinville falece aos 66 anos

ND Mais |Do R7

Jorge Luís, ex-jogador do Joinville e do Flamengo, morreu nesta segunda-feira (15), aos 66 anos. De acordo com a família, ele sofreu um mal súbito em sua residência em Barra Mansa (RJ).

