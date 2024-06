ND Mais |Do R7

Ex-jogador do Vasco é preso em favela por roubo e assassinato O ex-jogador do Vasco, Anderson Lopes Domingos, conhecido como Pará, foi preso na quarta-feira (26). Ele é um dos principais suspeitos...

O ex-jogador do Vasco, Anderson Lopes Domingos, conhecido como Pará, foi preso na quarta-feira (26). Ele é um dos principais suspeitos pelo assassinato do dono de uma joalheria em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo jornalista Léo Dias.

