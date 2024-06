ND Mais |Do R7

Ex-prefeito de Bela Vista do Toldo será ouvido em audiência da Operação Mensageiro O ex-prefeito de Bela Vista do Toldo, no Planalto Norte de Santa Catarina, vai ser ouvido nesta sexta-feira (28) no Fórum de Canoinhas...

O ex-prefeito de Bela Vista do Toldo, no Planalto Norte de Santa Catarina, vai ser ouvido nesta sexta-feira (28) no Fórum de Canoinhas, em audiência de instrução e julgamento da Operação Mensageiro. Além dele, o ex-prefeito de Major Vieira também prestará depoimento.

