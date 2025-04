Ex-promessa do Figueirense fecha com time amador para a Copa Interligas Uma das jovens promessas recentes do Figueirense, volante vai jogar a Copa Interligas pelo Avante ND Mais|Do R7 04/04/2025 - 11h46 (Atualizado em 04/04/2025 - 11h46 ) twitter

O volante Patrick, de 27 anos, agora está no futebol amador. Cria do Figueirense, o jogador era considerado uma das promessas do clube e agora irá disputar a Copa Interligas com a camisa do Avante, do Bairro Pachecos, de Palhoça.

