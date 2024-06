Ex-secretário de Barra Velha é solto após decisão do STJ

ND Mais |Do R7

O ex-secretário de Planejamento de Barra Velha, no Litoral Norte de Santa Catarina, preso pela Operação Travessia em janeiro deste ano, foi solto após conseguir um habeas corpus no STJ (Superior Tribunal de Justiça). A decisão a favor de Elvis Fuchter foi publicada nesta terça-feira (25) e obtida com exclusividade pelo portal ND Mais.

