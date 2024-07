ND Mais |Do R7

Ex-técnico do Avaí assume comando do Corinthians em meio a crise A vida de Raphael Laruccia mudou completamente em menos de um ano. Ex-técnico do sub-20 do Avaí, ele estará comandando o Corinthians...

Alto contraste

A+

A-

A vida de Raphael Laruccia mudou completamente em menos de um ano. Ex-técnico do sub-20 do Avaí, ele estará comandando o Corinthians no jogo contra o Vitória, pela Série A do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (4).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Mulher é levada ao hospital após capotamento de veículo em Chapecó

• Homem é esfaqueado pela esposa, mas após descoberta acaba preso em SC

• Ex-técnico do sub-20 do Avaí vai comandar Corinthians na Série A em meio a crise



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.