Ex-vereador de Florianópolis enfrenta revés na Justiça

A 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso do secretário adjunto de Segurança Pública de Florianópolis, Waldyvio da Costa Paixão Júnior, conhecido como coronel Paixão, contra o ex-vereador Maikon da Costa, e manteve a condenação à prestação de serviço à comunidade por calúnia, injúria e difamação.

