Ex-zagueiro de Vasco e Palmeiras tem carro atingido por tiros O carro do zagueiro Luan, ex-jogador de Vasco e Palmeiras, foi alvejado por tiros enquanto estava na Linha Vermelha, via expressa... ND Mais|Do R7 17/07/2024 - 16h50 (Atualizado em 17/07/2024 - 16h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O carro do zagueiro Luan, ex-jogador de Vasco e Palmeiras, foi alvejado por tiros enquanto estava na Linha Vermelha, via expressa no Rio de Janeiro que dá acesso ao aeroporto internacional do Galeão. Ninguém ficou ferido.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Carro de ex-zagueiro de Vasco e Palmeiras é atingido por tiros

• VÍDEOS: ‘Vou serrar o pescoço dela’; mulher é mantida refém e vive terror em posto de SC

• Estelionatários usam imagens de dois delegados de SC para golpes: ‘não é a primeira vez’