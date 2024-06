Expectativas para o confronto do Avaí contra o América em BH

Alto contraste

A chegada do treinador Gilmar Dal Pozzo ao Avaí, após a saída tardia do Eduardo Barroca, e a sequência de resultados positivos, elevou o patamar da equipe no Campeonato Brasileiro da Série B. Se antes, a briga era contra o rebaixamento, hoje o objetivo do time da Ressacada é pelo acesso e pela liderança da competição. Com isso, aumenta a exigência do elenco na busca por entrosamento e ajustes diante de fortes adversários para se manter na parte de cima da tabela, como também na busca de reforços na abertura de janela de inscrições de novos atletas, como é o caso do atacante Vagner Love já anunciado e que em breve será apresentado no Sul da Ilha. Com obrigações maiores, aumenta também a responsabilidade, como é o caso do confronto de hoje às 19, no estádio Independência diante do América. O time mineiro tem os mesmos objetivos neste confronto que o Leão da Ilha: além da manutenção do G4, a liderança do campeonato. Portanto, um bom teste para o time do Avaí.

