Expectativas Para O Super Bowl 2025 A poucos dias do início da temporada 2024/25 da NFL, que começa em 5 de setembro, os fãs estadunidenses e de outros países já estão... ND Mais|Do R7 28/08/2024 - 17h01 (Atualizado em 28/08/2024 - 17h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A poucos dias do início da temporada 2024/25 da NFL, que começa em 5 de setembro, os fãs estadunidenses e de outros países já estão ansiosos pelo Super Bowl 2025, o confronto final entre as duas melhores franquias do futebol americano definidas durante o andamento dos playoffs.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• O que esperar do Super Bowl 2025?

• Banco Central anuncia mudanças no Pix no celular; saiba a partir de quando

• Vivapark Porto Belo: Vokkan anuncia aliança com RDO Empreendimentos