Exportação de carnes em SC atinge novo recorde em 2024 No primeiro semestre de 2024, a exportação de carnes em Santa Catarina teve uma alta de 3,5% em relação ao mesmo período do ano anterior...

Julio Cavalheiro

No primeiro semestre de 2024, a exportação de carnes em Santa Catarina teve uma alta de 3,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Segundo dados do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), o estado exportou 939,4 mil toneladas de carnes, entre frangos, suínos, perus, patos e marrecos, bovinos e outros. Esse é o segundo melhor resultado da série histórica desde 1997.

