Exposição inédita ‘Sou Catarina’ reabre salão do Masc com a história de Catarina de Alexandria

Exposição Sou Catarina

O dia de Santa Catarina de Alexandria, celebrado na última segunda-feira (25), marcou a reabertura do salão expositivo do Masc (Museu de Arte de Santa Catarina) com a exposição inédita “Sou Catarina”, que pretende contar, por meio da arte, a história de Catarina de Alexandria, que dá nome e é a padroeira do Estado. A mostra fica aberta até 25 de fevereiro de 2025.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais!

