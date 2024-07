ND Mais |Do R7

Facção rival condenada por assassinato no Sul de SC Um homem, mandante de um homicídio praticado em São João do Sul, no Sul catarinense, foi condenado, na quinta-feira (4), a 21 anos...

Um homem, mandante de um homicídio praticado em São João do Sul, no Sul catarinense, foi condenado, na quinta-feira (4), a 21 anos, seis meses e sete dias de reclusão. A justiça considerou que o crime foi cometido por motivo torpe, com recurso que dificultou a defesa da vítima.

