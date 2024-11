Falha humana pode ter causado morte de jovem catarinense em salto radical no PR, aponta polícia Falha humana pode ter causado morte de jovem catarinense em salto radical no PR, aponta polícia ND Mais|Do R7 05/11/2024 - 12h30 (Atualizado em 05/11/2024 - 12h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Falha humana pode ter causado morte de jovem catarinense em salto radical no PR, aponta polícia

A morte de Jussara Vitória Alves de Oliveira ainda é investigada pela polícia. A jovem, de apenas 24 anos, morreu após um salto radical no Parque Ecológico de Campo Magro, no Paraná, no domingo (3). A investigação aponta que a tragédia pode ter acontecido por não soltarem a chamada “linha de vida”, que garantiria um salto longe da plataforma de rope jump.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico incidente.

Leia Mais em ND Mais:

Eleições nos EUA contam com drones patrulhando o céu, botões de emergência e atiradores

O empreendimento de R$ 80 milhões que vai ficar entre a BR-101 e o Contorno Viário

Com Michel Teló e Camerata, Florianópolis recebe a grande final do Santa Catarina Canta