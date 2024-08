FAM 2024: Conheça os Filmes que Brilharão nas Mostras Competitivas A Associação Cultural Panvision divulgou os filmes selecionados para o 28º Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual... ND Mais|Do R7 05/08/2024 - 10h17 (Atualizado em 05/08/2024 - 10h17 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Associação Cultural Panvision divulgou os filmes selecionados para o 28º Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2024, que será realizado de 5 a 11 de setembro, no CineShow do Beiramar Shopping, com demais atividades do Festival, no Majestic Palace Hotel.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Denúncias graves e letargia levam o MP à força-tarefa na antiga rodoviária de Florianópolis

• FAM 2024: Festival de Cinema anuncia os filmes selecionados para as mostras competitivas

• Mais de 200 edificações no entorno da Lagoa da Conceição correm risco de demolição