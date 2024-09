FAM traz 66 filmes para Floripa e homenageia seu idealizador A partir desta quinta (05) começa a 28ª edição do Florianópolis Audiovisual Mercosul (FAM), a primeira sem o seu idealizador Antonio... ND Mais|Do R7 05/09/2024 - 12h12 (Atualizado em 05/09/2024 - 12h12 ) ‌



Nesta quinta começa o Florianópolis Audiovisual Mercosul, o FAM. Será o primeiro sem a presença física do cineasta e idealizador do festival Antonio Celso do Santos, mas certamente sua estrela estará brilhando, como sempre foi nestas 28 edições. A abertura será hoje, às 17h, no Cine Show Beiramar Shopping.

