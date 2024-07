ND Mais |Do R7

Família de idoso desaparecido busca respostas em SC A família de Reinaldo Kroessin, idoso que fugiu do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, em Joinville, busca acesso ao prontuário...

A família de Reinaldo Kroessin, idoso que fugiu do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, em Joinville, busca acesso ao prontuário médico para encontrar respostas sobre seu desaparecimento, no último dia 2 de julho. As informações, segundo o hospital, só podem ser entregues por meio de ordem judicial.

