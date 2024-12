Família decora carro para comemorar fim da luta contra o câncer de avó aos 85 anos: ‘Buzine’ Após uma cirurgia e 13 sessões de quimioterapia, o fim do tratamento contra o câncer de Zenilde Júlia da Silva Salvan comoveu os moradores... ND Mais|Do R7 09/12/2024 - 00h08 (Atualizado em 09/12/2024 - 00h08 ) twitter

A família de uma senhora de 85 anos decorou a traseira do carro com a frase “Minha última químio, buzine”. A homenagem foi para comemorar o fim da luta contra o câncer de Zenilde Júlia da Silva. O caso aconteceu em Criciúma, no sul de SC, e comoveu os moradores que viram a cena.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre essa emocionante história de superação!

