Família procura por adolescente venezuelano desaparecido em Chapecó

A família do adolescente venezuelano Thomas Enrique Cardozo Torres, de 13 anos, procura por informações que levem até o garoto. Ele desapareceu no último sábado, dia 2 de novembro, na rua Inambu, no bairro Efapi, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina e, desde então, não foi mais visto.

