Família se envolve em capotamento na BR-282 e duas pessoas ficam feridos em SC Uma família precisou ser encaminhada ao hospital após um capotamento na BR-282; o acidente foi registrado no fim da tarde de sábado... ND Mais|Do R7 08/12/2024 - 05h08 (Atualizado em 08/12/2024 - 05h08 ) twitter

Um homem, uma mulher e a filha do casal ficaram feridos após um capotamento na BR-282, em Cunha Porã, no Oeste de Santa Catarina. O acidente foi no fim da tarde de sábado (7).

