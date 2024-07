Farmácia de Florianópolis condenada por perseguição a funcionário LGBTQIA+

ND Mais |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Uma farmácia de Florianópolis foi condenada após ser palco de perseguições da chefe da unidade com um funcionário LGBTQIA+. Segundo o TRT-SC (Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região), a chefe fazia recorrentes comentários homofóbicos e dava ao funcionário metas desproporcionais em comparação com as de outros colegas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Farmácia de Florianópolis é condenada por comentários homofóbicos de chefe a funcionário

• Alunos de escola pública em SC ganham laboratório de R$ 350 mil após primeiro lugar em prêmio

• Engavetamento na BR-101 causa transtornos com fila quilométrica



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.