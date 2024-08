Fechamento do Posto da PRF em Guaramirim: Entenda os Motivos A unidade operacional da PRF (Polícia Rodoviária Federal) será desativado em Guaramirim, no Norte catarinense, devido às obras de... ND Mais|Do R7 13/08/2024 - 19h56 (Atualizado em 13/08/2024 - 19h56 ) ‌



A unidade operacional da PRF (Polícia Rodoviária Federal) será desativado em Guaramirim, no Norte catarinense, devido às obras de duplicação da BR-280. Conforme o órgão, o posto, que atualmente fica localizado no km 54,1, será entregue ao Governo do Estado.

