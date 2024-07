ND Mais |Do R7

Feijoada beneficente em Joinville chega a 17ª edição No próximo sábado (13), ocorrerá a 17ª edição do Feijão Coração, uma feijoada beneficente organizada pelo Núcleo Empreendedor da...

‌



A+

A-

No próximo sábado (13), ocorrerá a 17ª edição do Feijão Coração, uma feijoada beneficente organizada pelo Núcleo Empreendedor da Ajorpeme. O evento terá a renda revertida para o Instituto Ajorpeme, com o intuito de custear projetos sociais.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Jovem é baleado a caminho do trabalho no Sul de SC; ‘sem olhar para trás’

• Festival de Gramado anuncia estreia de “Barba Ensopada de Sangue”, com Ivo Müller

• Feijoada beneficente: Feijão Coração chega a 17ª edição em Joinville