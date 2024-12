Feira de Cascaes e Festival de Verão adiados, mas tem Quinteto SA firme no domingo! Esse domingo prometia na Ilha com grandes eventos como o festival Abertura do Verão do Centro Leste (adiado para o dia 15/12) e a Feira... ND Mais|Do R7 05/12/2024 - 12h49 (Atualizado em 05/12/2024 - 12h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Era para ser um domingo com cara de sabadão nesse final de semana. Mas diante dos alertas de chuvas o festival Abertura do Verão no Centro-Leste foi adiado para o dia 15 de dezembro e também a Feira de Cascaes, que acontecerá no dia 21. Porém, segue firme a programação no Floripa Airport com o show do Quinteto SA, de graça, a partir das 14h30 no Boulevard 14/32. Grande show, com entrada gratuita, e que promete fazer a tarde de muita gente bem especial nesse domingo. Aliás esse será a primeira atração da programação de Verão do Boulevard que também está muito interessante, com diversas agendas para as próximas semanas – confira aqui.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de tudo que vai rolar!

Leia Mais em ND Mais:

Birra diplomática

Testes na Ponte Hercílio Luz vão alterar o trânsito na próxima semana

Autoescola fechada em Florianópolis acumula queixas em site de reclamações