Feira de construção civil em Chapecó conta com expectativa de R$ 500 milhões em negócios
ND Mais|Do R7 27/11/2024 - 17h09

Feira de construção civil em Chapecó

O município de Chapecó é palco da 1ª TECHCON (Feira de Tecnologia, Conhecimento e Construção) e o 18º Salão do Imóvel a partir desta quarta-feira (27). São 200 expositores do ramo da construção civil com expectativa de R$ 500 milhões em negócios.

