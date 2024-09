Feira de Matemática promete inovação e aprendizado em Criciúma Alunos de 64 escolas públicas e particulares de 11 municípios participam do evento no Parque dos Imigrantes ND Mais|Do R7 10/09/2024 - 11h26 (Atualizado em 10/09/2024 - 11h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Criciúma recebe, nesta quarta-feira (11), no Parque dos Imigrantes, a décima edição da Feira de Matemática da Região Carbonífera. Estudantes de 64 escolas públicas e particulares de 11 municípios apresentarão à comunidade trabalhos que exploram as aplicações da Matemática no cotidiano e metodologias de ensino criativas e inovadoras.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Candidato mais velho tem 70 anos de diferença para o mais novo em SC

• Feira de Matemática da Região Carbonífera acontece quarta-feira em Criciúma

• Abastecimento de água é interrompido em bairro de Itajaí; saiba quem será afetado