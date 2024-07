ND Mais |Do R7

Feira Pet em Criciúma: um evento imperdível para os amantes de animais O evento ideal para os apaixonados por animais acontece entre os dias 18 a 21 de julho, em Criciúma. A Feira Pet é a maior do setor...

O evento ideal para os apaixonados por animais acontece entre os dias 18 a 21 de julho, em Criciúma. A Feira Pet é a maior do setor no Sul de Santa Catarina e será feita no Centro de Eventos José Ijair Conti.

