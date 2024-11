Feriado de Finados: como fica o tempo no Litoral Norte Feriado de Finados: como fica o tempo no Litoral Norte ND Mais|Do R7 02/11/2024 - 10h29 (Atualizado em 02/11/2024 - 10h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tempo em Itajaí

Os próximos dias serão marcados pela variação na nebulosidade e chuva ocasional em Itajaí e região. É o que aponta a previsão do Laboratório do Clima da Univali (LabClima).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a previsão do tempo!

Leia Mais em ND Mais:

Tempo abafado e temporais isolados marcam o fim de semana em SC; temperaturas chegam a 30°C

Grupo ND presenteia Escola Bolshoi com painel produzido pelos Irmãos Feitosa

Motorista que invadiu casa e causou a morte casal é condenado em SC