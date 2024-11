Ferj sorteia tabela do Cariocão 2025 com clássico Botafogo e Fluminense Ferj sorteia tabela do Cariocão 2025 com clássico Botafogo e Fluminense ND Mais|Do R7 26/11/2024 - 23h48 (Atualizado em 26/11/2024 - 23h48 ) twitter

Tabela do Cariocão 2025

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) realizou nesta terça-feira (26) o sorteio da tabela de jogos do Cariocão de 2025. Seguindo o mesmo modelo de 2024, o regulamento da competição de 2025 foi aprovado com unanimidade.

