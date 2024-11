Ferramenta do Judiciário aponta andamento de 11,6 mil processos sobre racismo no Brasil Ferramenta do Judiciário aponta andamento de 11,6 mil processos sobre racismo no Brasil ND Mais|Do R7 06/11/2024 - 19h29 (Atualizado em 06/11/2024 - 19h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sede do Conselho Nacional de Justiça

Uma nova ferramenta de dados abertos busca trazer mais transparência sobre a perspectiva racial no Judiciário brasileiro. Lançado pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça) nessa terça-feira (5), o painel possibilita o acompanhamento de processos sobre racismo no Brasil. Além disso, também dá luz à representatividade no setor e expõe ações afirmativas realizadas pelos tribunais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa importante iniciativa.

Leia Mais em ND Mais:

Nova obra da Casan promete ampliar em 650% reserva de água de cidade do Sul de SC

Conheça o TDPM, transtorno que afeta a saúde física, mental e sexual das mulheres

Avaí na Série B: os números dos técnicos Enderson Moreira e Gilmar Dal Pozzo no Leão