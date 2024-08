Festas de Pesca Agitam o Litoral Norte de SC! O próximo final de semana será movimentado nas praias de Balneário Camboriú e Navegantes, no Litoral Norte de Santa Catarina. Ambas... ND Mais|Do R7 01/08/2024 - 09h33 (Atualizado em 01/08/2024 - 09h33 ) ‌



O próximo final de semana será movimentado nas praias de Balneário Camboriú e Navegantes, no Litoral Norte de Santa Catarina. Ambas as cidades promovem campeonatos relacionados à pesca no sábado (3) e domingo (4).

