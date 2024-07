Festival de Dança de Joinville: Danças Populares e Balé Neoclássico encantam o público A 7ª noite competitiva do Festival de Dança de Joinville aconteceu nesta segunda-feira (22) e foi marcada por coreografias que levantaram... ND Mais|Do R7 23/07/2024 - 16h43 (Atualizado em 23/07/2024 - 16h43 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Nilson Bastian

A 7ª noite competitiva do Festival de Dança de Joinville aconteceu nesta segunda-feira (22) e foi marcada por coreografias que levantaram o público e surpreenderam pelo alto nível técnico. Nesta segunda, foram as Danças Populares e o Balé Neoclássico que encantaram os espectadores no Centreventos Cau Hansen.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• FOTOS: Danças Populares e Balé Neoclássico levantam o público no Festival de Dança de Joinville

• Messi e Suárez ficam de fora do “All Star” da MLS e aproveitam folga

• VÍDEOS: Leões-marinhos são avistados tomando sol em praia de SC